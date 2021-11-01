Две иностранки с фальшивыми паспортами попытались улететь в Турцию

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранки с фальшивыми паспортами попытались улететь в Турцию. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"В Национальном аэропорту Минск 30 октября внимание пограничников привлекли две девушки, которые хотели отправиться в Стамбул. При прохождении пограничного контроля они предъявили паспорта граждан Мексики, имевшие признаки подделки. После проведения специальной проверки документов сомнения контролера подтвердились: один паспорт оказался полностью поддельным, другой - частично", - рассказали в ГПК.

Иностранки 1992 и 1991 годов рождения задержаны до установления личностей. Кроме административной ответственности за покушение на незаконное пересечение границы им грозит и уголовная - за использование поддельных документов.-0-