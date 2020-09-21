Две крупные партии табака для кальяна изъяли в Могилеве

21 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сотрудники налоговой инспекции изъяли две крупные партии табака для кальяна на сумму более Br4,8 тыс. и весом более 23 кг. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"Крупные партии табачных изделий, не маркированных акцизными марками Беларуси, изъяли у двух жителей Гомеля и Витебска во время совместных оперативных мероприятий сотрудники инспекции МНС и правоохранители", - рассказали в пресс-центре.

Уроженец Витебска 1992 года рождения незаконно перевозил подакцизный товар на личном автомобиле, житель Гомеля 1995 года рождения хранил товар при себе. Материалы по этим фактам направлены в суд. Нарушителям грозит штраф до 50 базовых величин (1БВ - Br27) с конфискацией табачных изделий.

С начала 2020 года сотрудники инспекции МНС по Могилевской области изъяли из теневого оборота 5 крупных партий этого вида продукции общим весом более 77 кг и стоимостью почти Br25 тыс.-0-