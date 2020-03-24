Две квартиры и два участка Втюрина находятся под арестом

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наложен арест на две квартиры, которые находятся в собственности жены и сына Андрея Втюрина. Также под арестом два земельных участка в Логойском районе и в Минске, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска продолжаются допросы обвиняемых.

Была арестована квартира площадью 65 кв.м на ул.Левкова. По словам Втюрина, она строилась за счет кредита, льготной безвозмездной субсидии и личных средств. Владельцем является супруга Втюрина. Проживает и зарегистрирован там, со слов фигуранта, его сын. Стоимость, по мнению обвиняемого, - около $100 тыс.

Еще одна квартира площадью 170 кв.м на ул.Жасминовой тоже находится под арестом. Она была построена, по словам Втюрина, за счет кредита и продажи двух квартир. В комплексе с квартирой машино-место и подсобное помещение. Собственник этой недвижимости - сын, зарегистрированы в ней Втюрин с супругой.

Кроме того, в деле фигурирует земельный участок в Логойском районе площадью 9 соток и участок на ул.Веснинке в Минске. Первый Втюрин, по его словам, когда-то купил примерно за $500. Второй был выделен Мингорисполкомом - там строился коттедж, в который, по показаниям Втюрина, он собирался переехать. В строительство на момент задержания было вложено свыше $360 тыс. - $300 тыс. жена Втюрина взяла в долг у бизнесмена Маллина, еще $66 тыс. в эквиваленте составлял взятый Втюриным кредит.

Под арестом также машина Toyota Camry 2014 года выпуска, две монеты (николаевские червонцы, как пояснил Втюрин), золотой слиток 10 г и золотая монета 900-й пробы.

Втюрин утверждает, что в поданной в январе 2019 года декларации за 2018 год указывал заем от Горбачева в $150 тыс. Ранее россиянин подписал Втюрину договор займа на эту сумму. Кроме того, в день задержания, 21 апреля 2019 года, Горбачев подписал еще один подготовленный Втюриным договор - на $100 тыс. При этом с собой Втюрин имел еще один бланк на заем без вписанной суммы.

Отдавать деньги Втюрин, с его слов, собирался после продажи двух квартир и переезда в дом вместе с женой и сыном. Однако ни в одном разговоре, ни в одной прослушке о возвращении займа речи не шло. Отвечая на вопрос судьи о том, почему так, Втюрин отметил, что Горбачев ранее дал одному их общему знакомому большую сумму на развитие бизнеса и не требовал отдавать.

В суде сегодня зачитали заявление, написанное 22 апреля 2019 года Втюриным на имя Президента. В нем он раскаивается в содеянном и указывает, что "совершил самую главную ошибку в своей службе и жизни".

Андрей Втюрин с сентября 2014 по апрель 2019 года был заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси, с ноября 2014-го еще и членом коллегии МВД. Как сообщалось, он обвиняется в получении не менее $9 тыс. от Томченко, $183 тыс. - от Казанцева и Горбачева. Кроме того, ему предъявлено обвинение в подстрекательстве Казанцева к даче взятки гендиректору "Белтелекома" Сиводедову. Свою вину он признает полностью. При задержании по месту жительства и в рабочем кабинете у него было изъято $210,4 тыс. и 25,7 тыс. евро.-0-