Две легковушки столкнулись на МКАД: непристегнутый пассажир вылетел из салона авто

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два легковых автомобиля столкнулись на МКАД, в результате ДТП непристегнутый пассажир вылетел из салона авто, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля Honda, который ехал со стороны ул.Ауэзова в направлении ул.Машиностроителей, при перестроении не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара автомобиль развернуло, и он столкнулся с легковушкой Toyota, двигавшейся в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Honda: он не был пристегнут и в момент удара вылетел из транспортного средства. Молодого человека 2001 года рождения доставили в учреждение здравоохранения для осмотра.

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять максимум осторожности и благоразумия при управлении авто во время ухудшения погодных условий.

Снег на проезжей части значительно уменьшает сцепление колес с дорожным покрытием, а тормозной путь при этом увеличивается. "При поездках во время снегопада следует держать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения. Спешка в такую погоду может обернуться трагедией. Не выполняйте без надобности такие маневры, как перестроение или обгон. Тормозить нужно плавно и заранее, потому что резкое движение руля может мгновенно развернуть автомобиль поперек дороги. Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности", - призвали в ГАИ.-0-