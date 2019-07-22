Две легковушки столкнулись на перекрестке в Минске

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло сегодня на перекрестке улиц Железнодорожной и Семашко в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации пресс-службы, водитель Peugeot, ехавший по улице Семашко со стороны Чурлениса, на перекрестке с улицей Железнодорожной поворачивал налево в сторону проспекта Дзержинского. Во встречном направлении двигался BMW. На перекрестке он столкнулся с Peugeot, вылетел за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. Водитель BMW доставлен в больницу.
На место ДТП выезжали сотрудники ГАИ, специалист управления ГКСЭ по Минску, сотрудники МЧС и медики.-0-
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