Три легковушки столкнулись на пр.Независимости в Минске, погиб мужчина

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три легковушки столкнулись на пр.Независимости в Минске, погиб водитель одной из машин. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Авария произошла сегодня утром в районе пересечения пр.Независимости и ул.Фогеля. Спасателям сообщение о ДТП поступило в 10.46.

"Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что произошла авария с участием трех автомобилей - "Мазда 6", "Форд Мондео" и "Мерседес Е200". Спасателями при помощи специального инструмента из "Форда" был извлечен погибший водитель, а также деблокирован пассажир", - проинформировала Ольга Мельченко.

Кроме пассажира "Форда", пострадал и водитель "Мерседеса". Оба после осмотра бригадой медиков были госпитализированы с различными травмами.

Движение в районе пересечения пр.Независимости и ул.Фогеля затруднено.-0-

Фото Минского городского управления МЧС