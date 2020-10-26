26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две легковушки столкнулись на трассе М5, есть погибший. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ Минской области Ирина Сапунова.

ДТП произошло сегодня около 7.20-7.30 на 32 км автодороги Минск - Гомель в Пуховичском районе. "Минчанин 1944 года рождения на автомобиле Citroen С8 выезжал со второстепенной дороги на М5. Он не уступил дорогу водителю автомобиля Honda Civic 1988 года рождения (тоже минчанину). В результате произошло столкновение", - рассказала Ирина Сапунова.

Водитель Honda Civic направлялся в Бобруйск. Он погиб на месте ДТП. Водитель Citroen С8 доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

"Согласно правилам дорожного движения, водители транспортных средств, движущиеся по второстепенным дорогам, обязаны предоставлять преимущество водителям, которые движутся по главной дороге", - добавила старший инспектор.-0-