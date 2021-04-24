Две легковушки столкнулись на улице Ваупшасова

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген", двигался по ул.Ваупшасова со стороны ул.Солтыса в направлении пер.Геологического. При развороте он не пропустил встречный автомобиль "Хонда" и столкнулся с ним. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

Госавтоинспекция напоминает, при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю.