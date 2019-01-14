Две легковушки столкнулись под Минском

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Лада" и "Ягуар" столкнулись под Минском, пострадали водители легковушек. Об этом сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
Авария произошла 11 января около 15.50 на 6-м км автодороги Сеница - Прилуки - Самохваловичи у деревни Прилуки. "Водитель автомобиля "Лада Веста" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с движущимся навстречу легковым "Ягуаром ХJR", - рассказала Екатерина Сильченко.
В результате ДТП водители получили травмы, не госпитализировались. Они были пристегнуты ремнями безопасности. В автомобиле "Лада" в автокресле находился ребенок, он был пристегнут ремнем безопасности и в результате аварии не пострадал.
На автомашинах установлены зимние шины, а проезжая часть была обработана противогололедными материалами.-0-
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