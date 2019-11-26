Две легковушки столкнулись под Слонимом: одного из пассажиров зажало в салоне

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе при ДТП сотрудниками МЧС спасен мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 25 ноября диспетчер скорой помощи сообщил в МЧС об аварии на трассе между Слонимом и Волковыском. Требовалось помощь спасателей. Через несколько минут подразделения МЧС прибыли к месту вызова.

"Столкнулись "Киа" и "Фольксваген", пассажира одного из автомобилей зажало в салоне. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину 1985 года рождения", - отметили в областном управлении МЧС.

Пострадавшего передали медикам. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.-0-