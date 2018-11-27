Две легковушки столкнулись под Волковыском

27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в лобовом столкновении двух "Фольксвагенов" под Волковыском, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 26 ноября. На дороге Острино - Щучин - Волковыск неподалеку от деревни Кутники столкнулись "Фольсваген-Гольф" и "Фольсваген-Пассат". "Водитель "Пассата" 1989 года рождения пошел на обгон грузового автомобиля, на встречной полосе он столкнулся с "Гольфом", - рассказали в ГАИ.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

От тяжелых последствий участников аварии спало то, что все в машинах были пристегнуты ремнями безопасности. Водителю "Фольксваген-Гольф" медицинская помощь не понадобилась, а водителя и пассажира "Пассата" с различными травмами госпитализировали.-0-