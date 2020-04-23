Две легковушки столкнулись в Крупском районе

Фото МЧС
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два легковых автомобиля столкнулись в Крупском районе, потребовалась деблокировка пассажира. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел 22 апреля. В 19.27 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 59-м км автодороги Р19 Толочин-Крупки возле поселка Крупский. Столкнулись два легковых автомобиля - Audi А6 и Audi 80. Работниками МЧС при помощи специального инструмента из последнего был деблокирован пассажир.
С травмами различной степени тяжести бригада медиков доставила пострадавшего в больницу.-0-
Фото МЧС