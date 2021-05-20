Две легковушки столкнулись в Минске - один водитель в больнице

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две легковушки столкнулись на перекрестке - один из водителей в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"ДТП произошло сегодня около 9.00. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем "Рено", двигался по улице Байкальской со стороны улицы Ангарской. При проезде регулируемого перекрестка он столкнулся с автомобилем "Форд", который ехал по улице Иркутской.

В результате ДТП водитель автомобиля "Форд" получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения", - рассказали в ГАИ.

На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

"Как вести себя при красном и зеленом сигналах светофора, казалось бы, знает каждый участник дорожного движения с малых лет. Несмотря на это, есть те, кто осознанно нарушает правила дорожного движения, рискуя собственной жизнью. Госавтоинспекция еще раз обращается к автолюбителям: соблюдайте правила дорожного движения, будьте взаимовежливыми на дороге. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни других людей", - отметили в ГАИ.-0-