Две легковушки столкнулись в Минске - пострадала женщина-пассажир

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись два легковых автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, столкновение произошло сегодня около 9.00. Водитель 64 лет на автомобиле "Рено" двигался по местному проезду ул.Нестерова в направлении проезжей части этой улицы. Он не уступил дорогу машине "Фольксваген", которая ехала по ул.Нестерова со стороны ул.Илимской в направлении ул.Герасименко.

В результате ДТП пострадала женщина-пассажир "Фольксвагена". Она доставлена в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ Заводского РУВД Минска.-0-