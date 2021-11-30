30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Две легковушки столкнулись в Речицком районе: есть пострадавшие, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о ДТП в 5 км от агрогородка Холмеч поступило в центр оперативного управления Речицкого районного отдела по ЧС от дежурного РОВД 29 ноября в 18.19. Прибывшие на место работники МЧС выяснили, что при лобовом столкновении легковых Ford Mondeo и Seat в последнем оказались зажаты водитель 1969 года рождения и его жена 1972 года рождения.

Женщина находилась на переднем пассажирском сиденье, самостоятельно выйти из автомашины не могла из-за повреждения ног. Командир отделения Дмитрий Кравченко совместно с водителем-спасателем Евгением Козловским открыли переднюю пассажирскую дверь и освободили женщину. Затем при помощи ручного гидравлического аварийно-спасательного и шанцевого инструмента приступили к деблокировке водителя.

Пострадавших госпитализировали с различными травмами.-0-