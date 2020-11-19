19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две маршрутки опрокинулись в Минской области - пострадали пассажиры, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

"17 ноября в дневное время 47-летний водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь на 31-м км автодороги Минск - Витебск в направлении Минска, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП двое пассажиров маршрутного автобуса получили травмы", - рассказали в СК.

В этот же день в Пуховичском районе вблизи деревни Подбережье 35-летний водитель еще одного маршрутного такси Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил занос автомобиля. Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 13 пассажиров, шесть из них получили травмы.

На местах происшествий работали следственно-оперативные группы. В обоих случаях зафиксирована следовая картина. Выявлено, что водители во время движения не учли дорожные и погодные условия. Проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего, степень тяжести телесных повреждений пассажиров.

"Следствие напоминает водителям о необходимости уделять повышенное внимание изменившимся метеорологическим условиям, правильно выбирать скорость движения, учитывая при этом техническое состояние и особенности своего автомобиля, а также дорожные и погодные условия. Водители такси, в том числе маршрутных, помните, что во время поездки вы должны обеспечивать безопасную перевозку пассажиров", - отметили в СК.-0-