Две машины горели в Гомеле

14 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня утром горели два автомобиля, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
По сообщению о пожаре на улице Белого областного центра спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали в 4.19: горели "Опель" 2000 года выпуска и стоящий рядом "Рено" 2002 года выпуска.
Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Огонь повредил моторные отсеки автомобилей, частично лакокрасочные покрытия, у "Опеля" и приборную панель.
Причина произошедшего устанавливается.-0-
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