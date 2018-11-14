Две машины горели в Гомеле

14 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня утром горели два автомобиля, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

По сообщению о пожаре на улице Белого областного центра спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали в 4.19: горели "Опель" 2000 года выпуска и стоящий рядом "Рено" 2002 года выпуска.

Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Огонь повредил моторные отсеки автомобилей, частично лакокрасочные покрытия, у "Опеля" и приборную панель.

Причина произошедшего устанавливается.-0-