Две машины столкнулись на перекрестке в Лунинце - пострадала пешеход

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке, один из них сбил 35-летную местную жительницу, переходившую в это время дорогу вне пешеходного перехода, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 9.47. По предварительной информации, 66-летний водитель "Форд Гелакси" двигался по второстепенной дороге улицы 17 Сентября. На пересечении с улицей 50 лет Октября он не уступил дорогу 27-летней девушке, управлявшей "Пежо 407". От удара "Форд" отбросило вправо, из-за чего пострадала женщина. Она двигалась через перекресток по диагонали. Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения.

"В результате ДТП пешехода с травмами госпитализировали", - отметили в ГАИ.-0-