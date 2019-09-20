20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две минчанки заблудились в лесах Червенского района, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Так, 48-летняя жительница столицы ушла за грибами в лес возле деревни Красный Дар, но не смогла самостоятельно найти дорогу обратно. Женщина связалась с сотрудниками Червенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с помощью мобильного телефона. Ее нашли в течение нескольких часов.

В похожую ситуацию попала 49-летняя минчанка. В первый день отпуска она отправилась за клюквой на болото возле деревни Комиссарский Сад и заблудилась. Женщина позвонила по номеру 102. Сотрудники Червенского РОВД, используя мобильную связь, мегафон и сигнальное громкоговорящее устройство, оперативно помогли ей выбраться.

В обоих случаях медицинская помощь не потребовалась.-0-