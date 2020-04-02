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02 апреля 2020, 14:35

Две мошенницы под предлогом снятия заговора обворовали пенсионерку из Барановичей

Фото из архива
Фото из архива

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах мошенницы под предлогом снятия заговора обокрали 60-летнюю женщину. Такая информация опубликована на официальном сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

"В главном управлении уголовного розыска МВД отмечают всплеск преступлений, связанных с обманом населения. Снятие порчи и продажа дешевых товаров под видом дорогих - основные уловки, на которые попадаются жертвы", - отметили правоохранители.

Так, 31 марта 60-летняя жительница Барановичей пустила в квартиру двух женщин, попросивших у нее попить воды. Гостьи увидели лежавшие на столе лекарства и разыграли перед хозяйкой преступный спектакль. Они убедили, что проблемы со здоровьем у пенсионерки появились из-за заговора и предложили избавить от него через ритуал. "Потерпевшая принесла два комплекта белья и полотенце, в которые были завернуты золотая цепочка с кулоном. Содержимое замотали ниткой, а одна из гостей села на колени и начала молиться. После этого хозяйку уговорили отдать имущество, якобы на время для использования в церковном богослужении", - рассказали подробности в МВД.

После ухода незнакомок женщина сообразила, что ее обманули и обратилась в милицию. Подозреваемых задержали по горячим следам. Они успели сбыть ювелирное украшение, остальное похищенное изъято. Фигурантки водворены в изолятор временного содержания. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В тот же день на аналогичную уловку попалась 23-летняя жительница Кобрина. Из-за доверчивости девушка лишилась золотых украшений. Сейчас подозреваемую в краже разыскивают правоохранители.

В МВД обратили внимание, что, как правило, незнакомцы под различными предлогами попадают в дома пенсионеров и предлагают им купить товар по завышенной стоимости. Торгуясь, они снижают цену, чем подкупают потерпевших. В большинстве случаев денег пожилые люди лишаются из-за того, что позволяют злоумышленникам самим отсчитать нужную сумму.-0-

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Барановичи милиция мошенничество
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