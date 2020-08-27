Две партии автозапчастей пытались нелегально провезти через "Козловичи"

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" брестские таможенники пресекли ввоз двух партий незадекларированных автозапчастей общей стоимостью Br250 тыс., сообщили БЕЛТА в таможне.
Товар намеревались незаконно переместить через белорусско-польскую границу на территорию Евразийского экономического союза. В грузовике Volvo, следовавшем из Германии в Россию, запчасти перемещались среди сборного груза, заявленного в документах. Незаконное вложение из 360 единиц карданных валов и запчастей к ним выявлено с применением инспекционно-досмотрового комплекса.
Во втором случае в следовавшем с запчастями из Австрии в Россию автомобиле Mercedes таможенники обнаружили незадекларированные 4 опорных катка и 60 звеньев гусеничного трака. Сведения об этих товарах также отсутствовали в документах.
В общей сложности таким образом субъекты хозяйствования намеревались сэкономить на таможенных платежах около Br60 тыс.
Брестская таможня начала по этим фактам административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-
Фото Брестской таможни