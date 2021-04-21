Две партии незаконного табака для кальяна обнаружили в Бобруйске

21 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Две крупные партии незаконного табака для кальяна на сумму более Br3 тыс. обнаружили правоохранители и сотрудники налоговой инспекции в Бобруйске, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"Два факта нарушения физическими лицами порядка перемещения, хранения табака для кальяна установили сотрудники инспекции МНС по г. Бобруйску и правоохранители. Табачные изделия на сумму Br3,3 тыс. арестованы. Материалы проверок направлены в суд", - сообщили в областной инспекции.

Так, нарушение допустил неработающий житель 1999 года рождения. Он на автомобиле Volkswagen Polo перемещал по территории Осиповичского района не маркированный акцизными марками и (или) специальными марками табак весом 7 кг общей стоимостью Br2,5 тыс.

Во втором случае немаркированный табак хранился у жителя Бобруйска 1995 года рождения. У него было обнаружено более 2 кг табака для кальяна стоимостью почти Br1 тыс.

"Ответственность за данное правонарушение предусматривает наложение штрафа в размере до 50 базовых величин с конфискацией табачных изделий, превышающих количество, перемещение, хранение которого допускается, или без конфискации", - отметили в налоговой инспекции.-0-