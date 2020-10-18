Две пожилые женщины спасены при пожаре в общежитии на территории Свято-Елисаветинского монастыря

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две женщины спасены при пожаре в общежитии на территории Свято-Елисаветинского монастыря, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании в деревне Нелидовичи Минского района поступило 17 октября в 23.57. Из комнат на первом этаже работники МЧС спасли женщин 1930-го и 1937 годов рождения, инвалидов I группы (опорно-двигательный аппарат).

В результате пожара повреждены три двери, потолок, закопчены стены и потолок в коридоре. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.-0-

Фото МЧС