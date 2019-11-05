Две работницы магазина из Гродно вынесли товара на Br660

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Работницы магазина на протяжении нескольких месяцев выносили товар мимо кассы. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Девушки 1994 и 2000 годов рождения трудились в одном из недавно открытых торговых объектов по улице Тавлая в Гродно. Кассиры рассчитывали, что на пропажу товара не обратят внимания, спишут все на путаницу при открытии магазина.

"На двоих мимо кассы они пропустили товара на Br660. Во время инвентаризации схема была вскрыта", - рассказали в милиции.

В отношении недобросовестных работниц по статье "Присвоение либо растрата" возбуждено уголовное дело.-0-