Две семейные пары попались на краже мяса с комбината в Жлобине

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине две супружеские пары похитили мясную продукцию с местного мясокомбината, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Группа задержания Жлобинского отдела Департамента охраны остановила двух жителей райцентра с тяжелыми сумками 5 декабря. Внутри находилась мясная вырезка.
Первоначально мужчины отрицали, что мясо похищенное. Утверждали, что сумки с продуктами нашли в кустах рядом с мясокомбинатом. Однако оперативники БЭП Жлобинского РОВД установили, что за день до задержания две работницы предприятия, жены несунов, разделали мясо и приготовили поклажу для выноса. Доставку мяса домой должны были реализовать мужья. Их задержали с 55 кг мясной продукции на сумму Br475,75, уточнил Виталий Пристромов.
Нюансы семейного "ремесла" уточняют следователи. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Беларуси.-0-
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