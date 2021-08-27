Две школьницы обвиняются в распространении психотропов в Минске

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводской (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в СК."В июне сотрудники ОНиПТЛ Московского РУВД Минска задержали двух 15-летних девушек, причастных к сбыту психотропных веществ. При личном обыске у каждой из них обнаружено и изъято по 10 готовых закладок, в которых, согласно заключению экспертов, находилось вещество, содержащее особо опасный психотроп - пара-метилэфедрон (мефедрон)", - рассказали в ведомстве.Установлено: накануне задержания несовершеннолетние, действуя в составе организованной группы, по указанию иных участников забрали из тайника в Минске оптовую партию психотропов. После этого девушки разделили между собой психотроп и должны были поместить его в тайники для последующего сбыта, но были задержаны милицией.По материалам дела, одна из обвиняемых продавала запрещенные вещества через Telegram. "С марта по июнь этого года от неустановленных лиц она получала расфасованный психотроп, после чего со своей знакомой делала закладки в тайники в Минске", - добавили в СК.Девушки ранее к уголовной ответственности не привлекались, учатся в одной из средних школ столицы. Родители о преступной деятельности дочерей не знали. Случаев личного потребления наркотиков и психотропов подростками следствие не установило.Проведены допросы, изучена информация на изъятых мобильных телефонах, проведены обыски по месту жительства обвиняемых. К материалам уголовного дела приобщены результаты экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. На допросах девочки пояснили, что на противоправные действия их толкнул легкий способ заработка.Действия обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.328 УК (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы). Они заключены под стражу. Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-