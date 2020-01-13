Две сотрудницы витебского учреждения здравоохранения присваивали деньги за платные услуги

13 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Две сотрудницы одного из учреждений здравоохранения Витебска присваивали деньги, которые вносили пациенты в кассу за медицинские услуги, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Махинации с января по октябрь 2019 года проворачивали женщины 1968 и 1993 года рождения, работавшие в регистратуре и являвшиеся материально ответственными лицами. Принимая от пациентов деньги в качестве оплаты за оказание платных медицинских услуг, они с помощью кассового аппарата выбивали копии старых чеков, которые передавали клиентам, а деньги присваивали себе. Как установили правоохранители, учреждению причинен ущерб на общую сумму более Br9 тыс.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.3 ст.211 УК (присвоение либо растрата).-0-