11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две церкви обворовали в Ивановском районе, украли иконы и пожертвования, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Настоятель церкви Святой Параскевы Сербской в деревне Лядовичи Ивановского района сообщил в милицию о том, что в период с 14.00 8 сентября до 13.00 10 сентября из храма была похищена икона и деньги. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска. Правоохранители выяснили, что злоумышленник отжал створки стеклопакета, проник в церковь и похитил деньги из ящика для пожертвований, а также икону.

"Через два часа поступило еще одно сообщение, в этот раз от настоятеля храма Воздвижения Креста Господня в агрогородке Бродница. Он рассказал, что неизвестный из церкви похитил восемь икон. Правоохранителями установлено, что злоумышленник проник в храм, сорвав навесной замок с двери запасного входа", - проинформировали в УВД.

По первому факту хищения сотрудниками РОВД проводится проверка, по второму факту - краже восьми икон - Ивановским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК.

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