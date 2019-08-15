Две туристки из Беларуси найдены мертвыми в горах Грузии

15 августа, Тбилиси /БЕЛТА - ТАСС/. Сотрудники Службы по управлению ЧС Грузии в ходе поисковой операции обнаружили тела двух пропавших 14 августа туристок из Беларуси на горе Тетнульди (край Самегрело - Земо-Сванети). Третья спасена, она пострадала, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Спасатели в результате проведенных комплексных поисковых работ в непрерывном режиме в Сванети на вершине Тетнульди нашли трех пропавших туристок. Две гражданки Беларуси мертвы, а одна - с повреждениями", - сказано в сообщении.