Две туристки из Беларуси найдены мертвыми в горах Грузии

15 августа, Тбилиси /БЕЛТА - ТАСС/. Сотрудники Службы по управлению ЧС Грузии в ходе поисковой операции обнаружили тела двух пропавших 14 августа туристок из Беларуси на горе Тетнульди (край Самегрело - Земо-Сванети). Третья спасена, она пострадала, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Спасатели в результате проведенных комплексных поисковых работ в непрерывном режиме в Сванети на вершине Тетнульди нашли трех пропавших туристок. Две гражданки Беларуси мертвы, а одна - с повреждениями", - сказано в сообщении.
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