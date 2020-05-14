Две женщины незаконно помогали иностранцам легализоваться в Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД установили причастность двух женщин к организации незаконной миграции. Подозреваемые - белоруска и украинка, временно живущая в Беларуси, сообщили БЕЛТА в МВД.

Для преступной деятельности пожилая белоруска использовала свою должность бухгалтера в фирме. "Она незаконно оформляла документы на получение спецразрешения для трудоустройства иностранцев. После без ведома своего руководителя подделывала подписи и фиктивно устраивала нелегалов на работу. Такие манипуляции позволяли иностранцам получать разрешения на временное пребывание в Беларуси. Роль младшей подельницы заключалась в поиске клиентов", - рассказали в ГУБОПиК. Предполагается, что за миграционные услуги женщины получали от иностранцев вознаграждение.

На самом деле зарубежные гости работали на рынках и в заведениях общепита. Полученные спецразрешения помогали им избегать административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан.

С июня 2018-го до мая этого года оперативники установили пять фактов преступной деятельности. Во всех махинациях клиентами выступали граждане Азербайджана.

Возбуждено уголовное дело.-0-