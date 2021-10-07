Две женщины отравились угарным газом в Лельчицах

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7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Две женщины отравились угарным газом в городском поселке Лельчицы, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Утром 6 октября на "101" поступило сообщение о госпитализации в Лельчицкую центральную райбольницу двух женщин с подозрением на отравление угарным газом. Пострадавшие 1972 и 2001 годов рождения. После осмотра диагноз подтвердился, женщин госпитализировали в реанимационное отделение.
Предполагаемая причина отравления - преждевременное закрытие заслонки дымохода печи.-0-