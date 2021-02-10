Две женщины погибли при пожаре в Березинском районе

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе на пожаре погибли мать и дочь - проводится проверка, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Сегодня около 9.00 в МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома в агрогородке Погост Березинского района. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела проживавших там 79-летней женщины и ее 63-летней дочери.

На месте пожара продолжает работать следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты, имеющие отношение к случившемуся.

По факту гибели женщин Березинским РОСК проводится проверка. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Причина пожара устанавливается.-0-