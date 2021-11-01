Две жительницы Минской области установили программу удаленного доступа и потеряли Br5 тыс.

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После установки приложения удаленного доступа две жительницы Минской области за сутки потеряли почти Br5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"По-прежнему нередки случаи, когда кибермошенники убеждают граждан установить на свой мобильный телефон "приложение помощи" AnyDesk и им подобные, после чего завладевают реквизитами банковских платежных карт и похищают денежные средства, находящиеся на карт-счетах. Очередные примеры жительниц Минской области - подтверждение тому, что, к сожалению, граждане до сих пор верят злоумышленникам", - рассказали в УСК.

Так, 19 октября неизвестный позвонил 45-летней жительнице Борисова, представился сотрудником банка и убедил установить на мобильный телефон подобное приложение. Вслед за этим женщина лишилась Br2,5 тыс. Еще один подобный случай в этот же день произошел в Слуцке. Там 66-летней пенсионерке позвонил мужчина, который назвал себя сотрудником МВД. После общения с ним жительница Слуцка потеряла Br2,3 тыс.

Следует отметить, что в обоих случаях по совету злоумышленников потерпевшие устанавливали на свои смартфоны приложение, которое предоставляет посторонним удаленный доступ и управление мобильным телефоном владельца. Оно находится в свободном доступе в магазине приложений. С помощью этого программного обеспечения злоумышленники могут удаленно наблюдать за всем, что происходит на экране телефона, в том числе за операциями, совершаемыми в приложении банка, видеть реквизиты банковских платежных карт, которые вводят по их указанию потерпевшие.

По этим фактам районные отделы Следственного комитета возбудили уголовные дела по ч.1 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. Потерпевшие допрошены, осмотрены их мобильные телефоны.

"В очередной раз следователи акцентируют внимание граждан: не устанавливайте по просьбе незнакомцев подозрительные приложения на свой мобильный телефон. Помните: сотрудник банка либо сотрудник правоохранительных органов не станет звонить вам с подобным предложением", - добавили в УСК.-0-