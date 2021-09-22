Две жительницы Молодечно стали жертвами интернет-мошенников

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две жительницы Молодечно стали жертвами одной схемы интернет-мошенничества. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

С банковской карты 35-летней жительницы Молодечно похитили более 2 тыс. юаней, у ее ровесницы - более 15 тыс. российских рублей. Обе женщины намеревались продать вещи на сайте бесплатных объявлений, но оказались обманутыми.

В первом случае женщина разместила на известной торговой интернет-площадке объявление о продаже детского матраса. На следующий день в мессенджере WhatsApp с ней связался предполагаемый покупатель. В ходе переписки неизвестный убедил молодечненку оформить доставку и выслал ей ссылку, пройдя по которой та ввела реквизиты своей банковской карты (номер, срок действия, имя, CVV-код) и код из СМС-уведомления. По словам "покупателя", персональная информация необходима была для получения денежного перевода. Однако спустя несколько минут вместо зачисления оплаты женщине пришло другое сообщение - о списании с карт-счета суммы в размере 2 211 юаней, что составляет чуть больше Br200.

Во втором случае по той же схеме горожанка лишилась более Br530. На оставленный под ее объявлением телефон в Viber ей прислали ссылку на сайт якобы для получения оплаты за товар и оформления почтовой доставки. Но денег за товар на счету продавец так и не увидела. После того, как молодечненка, ничего не заподозрив, перешла по предложенной ссылке на сайт и указала там реквизиты банковской карты, а также код из СМС, у нее сняли деньги в российских рублях - 15 300.

Действия злоумышленников следователями квалифицированы по ч.1 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. Максимальная санкция - лишение свободы на срок до трех лет.

Милиция просит граждан быть бдительнее - как показывает практика, на сайтах бесплатных объявлений легко столкнуться с мошенниками. Пользуясь торговыми интернет-площадками, никому не сообщайте данные и коды банковской карты, не переводите незнакомым людям деньги и не оплачивайте заранее товар, не переходите по ссылкам от продавцов либо покупателей, не устанавливайте сомнительные приложения, для оплаты товара пользуйтесь проверенными сервисами.-0-