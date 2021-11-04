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04 ноября 2021, 12:03

Две жительницы Молодечно установили приложение удаленного доступа и лишились более Br4 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две жительницы Молодечно установили приложение удаленного доступа и лишились более Br4 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В последнее время одним из популярных сценариев кражи денег с платежных карт становится установка приложения AnyDesk. Злоумышленники сообщают держателям карт о якобы подозрительных операциях и предлагают загрузить на свой смартфон некую "специальную программу", которая якобы защитит сбережения. В итоге с помощью установленного приложения мошенники получают удаленный доступ к его мобильному устройству", - рассказали в УВД.

Так, 63-летней горожанке на Viber позвонил "сотрудник" одного из банков, который убедил женщину якобы для безопасности и защиты персональных данных установить на смартфон AnyDesk. Кроме того, лжесотрудник напугал женщину, что кто-то пытается от ее имени оформить онлайн-кредит. Чтобы закрыть эту заявку, потерпевшей, по словам звонившего, следовало оставить на сайте банка новую заявку на займ. В результате женщине одобрили кредит на сумму Br3 тыс.

"Но из банка женщину уведомили, что получить эти деньги она сможет только когда лично придет в банк и подпишет договор. Это уведомление шло вразрез со словами "сотрудника банка", ранее общавшегося с ней в Viber, и заставило женщину усомниться в правдивости его слов. Также к этому времени ей стало известно о списании с ее счета Br1 тыс. после установки приложения AnyDesk, что еще больше усилило подозрения женщины. Поэтому вместо финансовой организации молодечненка отправилась в милицию. Когда мошенники заметили, что дело пошло не по их плану, они удаленно убрали следы - на телефоне у потерпевшей удалили переписку, контактный номер и даже очистили историю браузера. Нетрудно предположить, чем бы закончилась эта история, если бы женщина не обратилась в милицию, но ущерб как минимум мог быть составить Br4 тыс.", - отметили в УВД

Порядка Br3 тыс. лишилась еще одна жительница Молодечно. Мама в декретном отпуске поверила, что общается в Viber с сотрудником банка, который убедительно настаивал защитить денежные средства на карте от несанкционированного списания. По совету псевдоработника банка женщине нужно было скачать мобильное приложение удаленного доступа, что она и сделала. В результате злоумышленники, воспользовавшись мобильным банкингом, списали со счета доверчивой женщины денежные средства.

По данным фактам следователями возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.212 УК.

"Просим граждан не быть излишне доверчивыми. Попав в такую ситуацию, понять, что вы общаетесь с мошенником, не так сложно. Как правило, злоумышленники звонят своим потенциальным жертвам со скрытых или неизвестных номеров посредством мессенджеров, чрезмерно настойчивы и самоуверенны, убеждают в необходимости быстрого принятия решения, интересуются конфиденциальной информацией и персональными данными. Помните: сотрудники банка никогда не звонят своим клиентам с просьбой сообщить данные платежной карты, коды, а также установить на смартфон какие-либо приложения. Если вам внезапно поступил подобный звонок, главное не паникуйте и просто положите трубку. После этого сами можете перезвонить в свой банк и убедиться, что тревога напрасна", - добавили правоохранители.-0-

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