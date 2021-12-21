Две жительницы Полоцкого района незаконно срубили две ели и пытались на авто скрыться от лесничего

21 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Две нетрезвые женщины в Полоцком районе незаконно срубили две ели и пытались на большой скорости скрыться от преследовавшего их лесничего. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

Вчера около 17.20 возле въездных ворот Гомельского лесничества Полоцкого лесхоза лесничий Андрей Круменш, вернувшись с совещания, заметил чужой автомобиль - синий "Пежо". Из незакрытых задних дверей были видны срубленные елки. Работник лесничества направился к машине, чтобы проверить документы у водителя, но иномарка сорвалась с места. Лесничий на служебном авто стал преследовать нарушителей. На дороге недалеко от деревни Гомель похитители елок развернулись и промчались мимо. Андрей Круменш разглядел за рулем и на водительском сидении двух женщин.

Погоня продолжилась по трассе, ведущей к Полоцку, однако до города лихие автоледи не доехали, а свернули в лес, где избавились от неопровержимых улик. Лесничий заснял на телефон момент, когда дамы выбросили загубленные деревца из машины.

После довольно продолжительной погони, занявшей около 40 минут, причем на скорости, порой достигавшей 90 км/ч, Андрей Круменш, который по ходу преследования координировал свой маршрут со службой лесной охраны и Госавтоинспекцией, обнаружил с прибывшими инспекторами ДПС иномарку нарушителей в деревне Гомель. Владелицу авто нашли. Оказалось, что она была в состоянии алкогольного опьянения, но утверждала, что приняла спиртной напиток уже после завершения погони.

Все материалы по делу направлены в Полоцкий РОВД, сейчас ведутся следственные действия. Женщинам могут инкриминировать не только незаконную вырубку насаждений, но и неповиновение служебному лицу при исполнении: в одном из эпизодов погони женщины проигнорировали попытку лесничего остановить их авто и едва не сбили того машиной.-0-