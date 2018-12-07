7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части трассы М6 в Лидском районе затруднено из-за выпавшего снега и ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Как отметили в ГАИ, в ряде районов наблюдается интенсивное выпадение снега. "Сейчас на путепроводе на трассе М6 возле поворота на деревню Ваверка в Лидском районе из-за ДТП затруднено движение. Организован поочередный проезд по одной полосе", - проинформировали в ГАИ. Сотрудники ДПС предпринимают меры для восстановления нормального движения.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость и дистанцию, включать ближний свет фар.-0-

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома