Микроавтобус наехал на водоналивные блоки на МКАД и опрокинулся

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на кольцевой в районе пересечения с ул.Свислочской затруднено из-за аварии, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 13.50. Водитель микроавтобуса "Фиат" двигался по МКАД со стороны ул.Машиностроителей в направлении ул. Ауэзова в первой полосе.

"По предварительной информации, он не справился с управлением и наехал на водоналивные блоки. Машина опрокинулась. Пострадавших нет", - проинформировала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.-0-