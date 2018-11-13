Движение транспорта временно ограничат вблизи деревни Анусино Минского района

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта временно ограничат сегодня вблизи деревни Анусино Минского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Движение будет ограничено с 17.00 до 19.00 на 8-м км автодороги Заславль - Петришки - Радошковичи. Здесь запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, которое произошло на этом участке дороги. Движение транспорта ограничат в обоих направлениях.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом этой информации.-0-