Движение транспорта временно ограничат вблизи деревни Анусино Минского района

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта временно ограничат сегодня вблизи деревни Анусино Минского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Движение будет ограничено с 17.00 до 19.00 на 8-м км автодороги Заславль - Петришки - Радошковичи. Здесь запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, которое произошло на этом участке дороги. Движение транспорта ограничат в обоих направлениях.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом этой информации.-0-
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