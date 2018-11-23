23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение троллейбусов в районе пр.Пушкина и ул.Ольшевского в Минске возобновилось, сообщает БЕЛТА со ссылкой на предприятие "Минсктранс".

Движение возобновлено в 20.26.

Как сообщалось, с 19.45 на проспекте Пушкина, улице Ольшевского в направлении станции метро "Пушкинская" произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 10, 14, 33, 38, 39, 55, 58, 77. Причиной стало ДТП: маршрутка оказалась зажата между двумя легковыми авто в районе перекрестка.-0-