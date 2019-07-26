Движение в районе пересечения ул.Казинца и МКАД затруднено из-за аварии

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение в районе пересечения улицы Казинца и МКАД затруднено из-за аварии, также будет ограничен въезд на кольцевую в двух местах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"На внутреннем кольце МКАД в районе пересечения с улицей Казинца произошло ДТП. В настоящее время движение осуществляется по одной полосе. Будет временно ограничен въезд на МКАД (на внутреннее кольцо) с улиц Казинца и Ландера", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.-0-