Движение в районе станции метро "Академия наук" в Минске затруднено из-за аварии - ГАИ

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле станции метро "Академия наук" произошло ДТП, движение в этом районе затруднено, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Движение затруднено по пр. Независимости, ул. Сурганова и ул. Я. Коласа, уточнили в Госавтоинспекции. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-