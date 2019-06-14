Движение в районе станции метро "Академия наук" в Минске затруднено из-за аварии - ГАИ

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле станции метро "Академия наук" произошло ДТП, движение в этом районе затруднено, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Движение затруднено по пр. Независимости, ул. Сурганова и ул. Я. Коласа, уточнили в Госавтоинспекции. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3307 BYN
|2.321 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0655 BYN
|2.061 BYN
|2.066 BYN
|RUB
|3.2077 BYN
|3.2 BYN
|3.209 BYN