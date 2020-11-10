10 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Двое белорусов до смерти избили земляка в Подмосковье, тело привезли к Чериковскому РОВД. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"44-летний житель Черикова днем 17 октября на микроавтобусе приехал в райотдел. Мужчина сообщил дежурному милиционеру, что по дороге из России в его машине умер 40-летний знакомый, с которым он работал на стройке. Пассажиру якобы стало плохо, он потерял сознание и скончался", - говорится в сообщении.

Тело было направлено на экспертизу, результаты которой опровергли слова заявителя. Было установлено, что смерть мужчины наступила от телесных повреждений.

Белорусские правоохранители вместе с российскими полицейскими восстановили картину событий. Оказалось, что к гибели жителя Черикова причастен сам заявитель и его 39-летний двоюродный брат из Минска. Накануне отъезда из России они втроем выпивали. Во время застолья родственники поругались с напарником из-за личных обид и до смерти избили его.

Мужчины задержаны. Следователи дали правовую оценку их действиям и возбудили уголовное дело.-0-