Двое белорусов нарушили госграницу для сбора рогов животных и металлолома

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За время майских праздников гомельские пограничники в двух случаях задержали трех нарушителей границы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Первый инцидент произошел 7 мая на участке пограничной заставы "Комарин" в 300 м от границы с Украиной. Пограничным нарядом были задержаны двое граждан Беларуси 1988 и 2002 годов рождения, которые нарушили государственный рубеж с целью сбора рогов диких животных и лома черного металла для дальнейшей их реализации.

За нарушение законодательства о государственной границе в отношении нарушителей начат административный процесс по ст. 24.18 (незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь) КоАП РБ.

Второй случай произошел 9 мая. Пограничники заставы "Семеновка" задержали 33-летнего уроженца Полтавской области, который решил незаконного пробраться в Беларусь с целью туризма. Гражданин Украины пояснил, что его не пропустили в Беларусь в пункте пропуска "Новая Гута", в связи с чем он принял решение незаконно пересечь рубеж в обход пункта пропуска.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 24.18 КоАП РБ в виде штрафа в размере 15 базовых величин и установленным порядком выдворен на территорию Украины.-0-

Фото ГПК