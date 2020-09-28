Двое белорусов пытались незаконно попасть в Польшу

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские пограничники вблизи белорусско-польской границы с разницей в несколько часов задержали двух граждан Беларуси. Они намеревались незаконно попасть в Польшу и в дальнейшем обосноваться в одной из стран Европы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"27 сентября рядом с агрогородком Пограничный на автотрассе пограничники остановили гражданина без документов. Со слов стало известно, что он проживает в Гомельской области. Мужчина сознался, что хотел нарушить границу в поисках лучших условий жизни, - отметили в ГПК. - В этот же день в Свислочском районе произошла еще одна попытка нарушить границу с Польшей. Житель Барановичей вблизи деревни Рыболы решил пересечь границу на велосипеде, но далеко не в пункте пропуска, а по "зеленому" участку. После срабатывания сигнализационного комплекса пограничный наряд задержал нарушителя. 29-летний белорус рассказал, что хотел попасть в страны Евросоюза с целью дальнейшего трудоустройства".

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение законодательства о государственной границе. Им грозят штрафы до 100 базовых величин.-0-