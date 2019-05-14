Двое белорусов заработали более Br23 тыс. на пропуске трафика в обход "Белтелекома"

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин и уроженец Гродненской области обвиняются в причинении ущерба отечественному оператору связи, они заработали более Br23 тыс. на нелегальном пропуске трафика в обход "Белтелекома". Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Следствием установлено, что двое мужчин вступили в преступный сговор с неустановленными иностранцами. Они за деньги занимались нелегальным пропуском международного голосового интернет-трафика в Беларусь.

Мужчины в различных областях страны снимали жилье с высокоскоростным доступом к интернету. С помощью спецоборудования и программно-технических средств они перераспределяли компьютерную информацию и преобразовывали поступающий в страну международный телефонный сигнал в обход национального оператора электросвязи. "Кроме того, они имели возможность прослушивать беседы личного характера граждан, чьи звонки перенаправляли, - рассказали в СК. - За несколько месяцев они получили более Br23 тыс. дохода за нелегальный пропуск трафика в обход РУП "Белтелеком". Предприятие в свою очередь потеряло более Br43 тыс. из-за не полученных платежей от иностранных операторов связи".

Во время расследования проведено более 1,5 тыс. допросов, исследованы изъятое оборудование и радиоэлектронные устройства. Действия обвиняемых квалифицированы по статьям "причинение ущерба при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц", "незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в крупном размере" и "неправомерное завладение компьютерной информацией".

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-