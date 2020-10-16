Двое безработных из Пружанского района задержаны за кражи топлива из большегрузов

16 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое безработных из Пружанского района задержаны за кражи топлива у водителей большегрузных автомобилей, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

С начала октября в сводках Березовского РОВД стали чаще отмечаться случаи хищения топлива. Преступления совершались исключительно по ночам, а потерпевшими были водители большегрузов. Серийность краж и одинаковый "почерк" воров указывали, что действуют одни и те же злоумышленники. На днях сыщики установили личности подозреваемых. Ими оказались двое безработных жителей Пружанского района возрастом 21 год и 22 года.

Молодые люди выезжали "на дело" на двух машинах: в одной оставляли пустые канистры, на другой искали жертву. Автомобиль с пустой тарой подгоняли к фуре, вскрывали баки и через шланг сливали топливо. Похищенное скупали дальнобойщики по ценам ниже установленных на АЗС. Во время очередной ночной вылазки парней поймали с поличным.

Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц. Пока известно о шести эпизодах преступной деятельности фигурантов. Оперативники проверяют причастность молодых людей к аналогичным преступлениям, в том числе в других районах. Старший фигурант уже был судим за хищение.-0-