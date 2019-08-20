Двое бобруйчан подозреваются в незаконном обороте наркотиков

20 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Бобруйского РОВД по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали двух бобруйчан 18 и 19 лет, один из которых ранее судим за кражи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В месте произрастания дикорастущей конопли вблизи д. Лысая Горка Бобруйского района подозреваемые насобирали более 3,3 кг наркосодержащего растения. На неизвестных парней в деревне обратили внимание местные жители, с которыми парни устроили потасовку. В ходе конфликта молодые люди бросили пакет с марихуаной и убежали, а жители позвонили в милицию.

Фото УВД Могилевского облисполкома

Злоумышленники были задержаны сотрудниками Могилевского ОВДТ на вокзале в Бобруйске. При досмотре у 19-летнего бобруйчанина обнаружено и изъято 0,7 г марихуаны. Как показало освидетельствование, задержанные находились в состоянии наркотического опьянения.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.-0-