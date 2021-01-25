Двое браконьеров нарыбачили на Br165,2 тыс. в Ивацевичском районе

25 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Ивацевичского района рассмотрели уголовное дело о браконьерстве в особо крупном размере, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник районного прокурора Яна Дробыш.

Обвиняемыми по уголовному делу проходили двое мужчин - житель Ивацевичского района 1963 года рождения и житель Барановичей 1954 года рождения. Их задержали с поличным в ночь с 21 на 22 октября 2020 года инспекторы Березовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. На реке Мышанка вблизи деревни Селец с помощью электроудочек браконьеры добыли 899 особей различных видов рыбы: плотвы, щуки, налима, окуня.

Нанесенный окружающей среде ущерб составил Br165,2 тыс., что является особо крупным размером. В отношении рыбаков возбудили уголовное дело по ч.4 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы или других водных животных). На день его рассмотрения в суде обвиняемые частично возместили ущерб.

Суд признал мужчин виновными. Каждый из них приговорен к трем годам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 70 базовых величин (с 1 января 1 БВ - Br29). При этом была применена отсрочка исполнения основного наказания на один год. Суд удовлетворил иск прокурора в интересах государства о возмещении в солидарном порядке нанесенного вреда на оставшуюся сумму в Br164,2 тыс. Также они должны внести Br8,2 тыс. госпошлины.

Приговор не вступил в законную силу. Имущество мужчин арестовано.-0-