Двое брестчан лишились крупной суммы после общения с кибермошенниками

8 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте двое коллег посетили фишинговый сайт и в результате лишились более Br10 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт МВД.

Мужчина и женщина обратились в милицию в апреле. У обоих с банковских карт исчезли деньги после телефонного общения с неизвестными. Сотрудники по борьбе с киберпреступлениями выяснили, что брестчане стали жертвами мошенников. "Потерпевшим звонили в мессенджере с абонентского номера, якобы принадлежащего банку, в котором у заявителей открыты карт-счета. В обоих случаях незнакомцы сообщили о новой услуге cash-baсk. После ее подключения держатель карты будто бы получал возможность совершать покупки со скидкой. Более полную информацию предлагалось узнать на сайте банка, ссылку на который брестчане получили в сообщении", - рассказали подробности в МВД.

Потерпевшие по ссылке перешли на сайт с интерфейсом обслуживающего банка. Чтобы воспользоваться предложенной услугой, пользователи ввели данные своих карт и полученный по СМС код. Сайт оказался фишинговым, с его помощью злоумышленникам удалось похитить у брестчан более Br10 тыс.

Ранее в похожую ситуацию попала супружеская пара из Бреста. На их объявление о продаже триммера откликнулась потенциальная покупательница. В переписке она рассказала, что находится за рубежом, и предложила перевести деньги на банковскую карту. Пройдя по предложенной ссылке, у брестчанки возникли трудности с платежом. Тогда ей вызвался помочь муж, в итоге с его карт-счета были похищены Br10 тыс.

По всем фактам следователи возбудили уголовные дела за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере. Оперативники устанавливают личности причастных к преступлениям.

Правоохранители призывают не сообщать реквизиты своих банковских карт, не высылать их фото в соцсетях и мессенджерах. Для покупок в интернете лучше всего завести отдельную карточку. Для большей безопасности стоит использовать двойную аутентификацию.-0-